الراقصة دينا تدعو بالشفاء لسمير غانم ودلال عبد العزيز





نشرت الفنانة الاستعراضية دينا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة الفنان سمير غانم وزوجته ودلال عبدالعزيز، حث دعت لهما بالشفاء العاجل.وعلقت "دينا" علي الصورة قائلة "إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي سمير غانم ودلال عبدالعزيز وتمدهم بالصحةً والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير ارجو منكم الدعاء ربنا يشفيهم ويعافيهم ويرجعهم لينا بالسلامة".والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة دلال عبدالعزيز،مسلسل "ملوك الجدعنه" مع الفنان مصطفى شعبان، عمرو سعد،رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل.