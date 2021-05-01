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محافظ الإسكندرية: مستمرون في إغلاق كل الشواطئ والمتنزهات (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 07:55 ص
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
أمنية فوزي
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قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإجرءات التي ستتبع خلال اليومين المقبلين هي الإجراءات المتبعة خلال الفترة الماضية.

وأكد "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم مستمرون في إغلاق كل الشواطئ والمتنزهات، وممنوع أن تسمح أي أماكن بأي تجمعات.

وأشار إلى أن هناك غرامات مرتفعة وإغلاق كامل للمنشآت المخالفة، موضحا أنهم أغلقوا عدة منشآت مخالفة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنهم يلاحقون المخالفات ويتابعون حملات الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة.

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