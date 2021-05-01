محافظ الإسكندرية: مستمرون في إغلاق كل الشواطئ والمتنزهات (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن الإجرءات التي ستتبع خلال اليومين المقبلين هي الإجراءات المتبعة خلال الفترة الماضية.





وأكد "الشريف"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم مستمرون في إغلاق كل الشواطئ والمتنزهات، وممنوع أن تسمح أي أماكن بأي تجمعات.



