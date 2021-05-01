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بالأرقام .. كشف حساب زد في 21 جولة بالممتاز "ب"

السبت 01/مايو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد بدأ التدريبات الجماعية، بعد قرار اتحاد الكرة توقف دورى القسم الثاني بسبب شهر رمضان المبارك، على أن تستئناف المسابقة المقرر لها في شهر مايو المقبل.
يحتل فريق زد المركز الحادي عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 25 نقطة
يتبقى لزد 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من بتروجت والمريخ ومنتخب السويس وطنطا والداخلية وجمهورية شبين والزرقا وسرس الليان والنصر .
وحقق زد 5 إنتصارات فقط، كما تعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف.
هدافي زد :
محمد شاهين 4 أهداف
هدفين لكل من "نانا انطوى أحمد جعفر"
هدف لكل من "محمود القط، رضا الويشى، إسلام عبدالغني، محمد حمدي، إسلام خالد الفار، عمر حبشي، أيمن ندا "

تعادلات فريق زد :
تعادل مع فريق القناة بدون أهداف، في الجولة الأولى، وتعادل مع فريق بورتو بهدف لمثلة، في الجولة الثانية ، وتعادل مع فريق الترسانة، بهدف لكل منهما في الجولة السادسة، وتعادل مع فريق المريخ، بهدف لكل منهما في الجولة الثامنة، وتعادل مع فريق طنطا بدون أهداف، في الجولة العاشرة، وتعادل مع الداخلية بهدف لمثله في الجولة الـ 11، وتعادل مع فريق جمهورية شبين، بهدف لكل منهما في الجولة الـ 12، وتعادل مع فريق سرس الليان بهدفين لكل منهما في الجولة الـ 14، وتعادل مع بورتو بدون أهداف في الجولة الـ 17، وتعادل مع النجوم بهدف لمثله في الجولة الـ 18.

الانتصارات :
فاز على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة، وفاز فريق زد على فريق كوكاكولا بهدف نظيف في الجولة الرابعة ، وفاز فريق زد على فريق السكة الحديد بهدف نظيف في الجولة الخامسة، وفاز على حساب فريق الزرقا بهدفين نظيفين زفي الجولة الـ 13، وفاز على كوكاكولا بهدفين في الجولة الـ 19.
الهزائم:
خسر من بتروجت بهدفين نظيفين في الجولة السابعة، وخسر فريق زد من فريق منتخب السويس بهدف نظيف في الجولة التاسعة، وخسر من فريق النصر بثلاثية نظيفة في الجولة الـ 15، وخسر من فريق القناة بهدف في الجولة الـ 16، وخسر من فريق السكة الحديد ، بهدف دون رد في الجوله الـ20، وخسر من فريق الترسانة، بهدف دون رد في الجولة الـ21.

ترتيب المجموعة الثانية
1- بورتو 35 نقطة
2- الترسانة 34 نقطة
3- الداخلية 34 نقطة
4- كوكاكولا 32 نقطة
5- القناة 31 نقطة
6- منتخب السويس 30 نقطة
7- المريخ 27 نقطة
8- بتروجت 27 نقطة
9- النصر 25 نقطة
10- النجوم 25 نقطة
11- زد 25 نقطة
12- السكة الحديد 25 نقطة
13- جمهورية شبين 23 نقطة
14- الزرقا 22 نقطة
15- طنطا 19 نقطة
16- سرس الليان 19 نقطة

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