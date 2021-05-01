أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي مع الجونة

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حزنه الشديد عقب تعادل فريقه في مباراة اليوم أمام الجونة بهدف لكل فريق.





وقال في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة :"مباراة اليوم كانت من أسهل المباريات ولم نخوضها بشدة في الأداء".





وأضاف :"في الشوط الأول كنا كأننا في تدريب وسيطرنا على الكرة لكن دون خطورة".





وتابع :"حاولنا في الشوط الثاني أن نسجل ونجحنا في التسجيل ولكن اليوم منحنا الجونة فرصة اللعب ولا يمكن أن اتحدث عن الإرهاق ونقوم بالتدوير بين اللاعبين".





وواصل :"عندما أشركنا اللاعبين الأساسيين الإيقاع كان أسرع واليوم تعاقبنا من خطأ لا قيمة له ومنه سجل الجونة الهدف".





وأوضح :"أجرينا تغيير دفاعي وحيد وهو الدفع بمحمد هاني والهدف منه كان المشاركة لأن الفريق لديه مباريات هامة أمام الزمالك وربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".





وأشار :"كان من المفترض أن ننهي المباراة من الشوط الأول ولم نفعل ذلك وعلينا تقبل النتيجة".





وأردف :"مباراة اليوم إخفاق فني وأنا اتحمل المسئولية.. اليوم منحنا الفرصة للكثير من اللاعبين أمثال أكرم توفيق وناصر ماهر وكهربا".





واختتم تصريحاته :"لم نقاتل في الشوط الأول بشكل سليم من أجل تسجيل الأهداف وإنهاء المباراة".



