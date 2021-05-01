رئيس المقاولون يهنئ اللاعبين بعد التعادل مع الزمالك

عقد المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب جلسة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي واللاعبين لتهنئتهم على العرض الذي قدمه الفريق أمام الزمالك والتعادل بهدفين لكل فريق .









وحرص المهندس محسن صلاح على بدء الجلسة باتصال مع المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي المتواجد في المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابته بفيروس كورونا واشتمل الاتصال على الاطمئنان على حالة المشرف على الكرة ودار حديث حول أحوال الفريق خاصة أن عادل فتحي دائم التواصل مع الجهاز الفني واللاعبين رغم تواجده في المستشفى.









وأكد صلاح للاعبين أن الفترة المقبلة تحتاج نفس الإصرار والحماس الذي ظهر عليه الفريق ويجب استغلال هذا اللقاء لتحقيق انطلاقة جديدة في الدوري مؤكدا ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس في استعادة المستوى والنتائج التي حققها الموسم الماضي.









ويواصل الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي ستقام الاربعاء المقبل في الدوري حيث بدأ الاستعداد دون الحصول على راحة على أن يخوض مباراة ودية غدا أمام فريق صيد المحلة.



