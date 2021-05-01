Advertisements

شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة"| ملخص الحلقة الثامنة عشر

السبت 01/مايو/2021 - 12:35 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".

وفاة عطية 
بدأت الحلقة بوفاة "عطية"  والدة "سرية"، وتم تشيع الجثمان بحضور "سفينة" ودفنها بمقابر اسرتهم، ولم يستطيع سرية حضور الجنازة.

قتل أم بنست
قتل "عنتر"  الست "أم بسنت" وذلك لأنها تشكل خطر كبير سوف يقع عليها من جانبها اذا تحدثت، وطلب من رجالة أن يدفنوها في المخزن.

مواجهه سرية وفاتن
حرصت فاتن على تقديم واجب العزاء لـ "سرية" في وفاة والدته ولكن لم يرد عليها، وتعد اول مواجهه بينهم بعد مشهد الفضية الذي خطط له وليد فواز.

عنتر يستفز سرية
يستمر عنتر في استفزاز سرية بتشغيل الغناء والرقص في الحارة بالرغم من أنه لم  يمر على وفاة والدته أسبوع، في محاولة منه أن يتسبب معه في مشكلة.

والد فاتن يأجل الزواج
طلب عنتر الزواج من فاتن في نفس الأسبوع التي توفت فيه عطيه، ولكن طلب أبناء الحارة من والد فاتن بتأجيل الفرح بسبب حالة الوفاة.
وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.

مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسر عبدالرحمن ملوك الجدعنة ملوك الجدعنه مصطفى شعبان ملوك الجدعنة يوسف شعبان ملوك الجدعنة ياسر عبد الرحمن ملوك الجدعنة ويكيبيديا ملوك الجدعنة نانسى عجرم حالات واتس ملوك الجدعنة نانسى عجرم ملوك الجدعنة موعد ملوك الجدعنة مسلسل ملوك الجدعنة كامل ملوك الجدعنة على mbc مصر في رمضان 2021 ملوك الجدعنة حالات واتس ملوك الجدعنة برومو ملوك الجدعنة الحلقة 1 ملوك الجدعنة اعلان الحلقة الثامنة ملوك الجدعنة الحلقة الثامنة اغنية ملوك الجدعنة حمادة هلال

أخبار تهمك

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

منذ ساعة و نصف

حمدي الوزير يبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)

منذ 36 دقيقة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ أقل من ساعة

تعرف على المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا

منذ 13 دقيقة

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ ساعة و 27 دقيقة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

سفينة وسرية متهمون بالقتل و زاهي العتال" هو السبب.. شاهد ملخص واحداث الحلقة 5 من مسلسل ملوك الجدعنة (مسلسلات رمضان 2021)

شاهد.. ملخص الحلقة الثامنة مسلسل "ملوك الجدعنة "

شاهد.. ملخص الحلقة الحادية عشر مسلسل "ملوك الجدعنة"

بعد الحلقة الثانية عشر من "ملوك الجدعنة".. عمرو سعد يتصدر تريند رقم واحد في الإمارات

شاهد.. ملخص الحلقة الثانية عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"

ملخص الحلقة 13 من مسلسل "ملوك الجدعنة"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:02 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

12:02 ص

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

11:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى