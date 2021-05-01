شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة"| ملخص الحلقة الثامنة عشر





شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".





وفاة عطية

بدأت الحلقة بوفاة "عطية" والدة "سرية"، وتم تشيع الجثمان بحضور "سفينة" ودفنها بمقابر اسرتهم، ولم يستطيع سرية حضور الجنازة.





قتل أم بنست

قتل "عنتر" الست "أم بسنت" وذلك لأنها تشكل خطر كبير سوف يقع عليها من جانبها اذا تحدثت، وطلب من رجالة أن يدفنوها في المخزن.





مواجهه سرية وفاتن

حرصت فاتن على تقديم واجب العزاء لـ "سرية" في وفاة والدته ولكن لم يرد عليها، وتعد اول مواجهه بينهم بعد مشهد الفضية الذي خطط له وليد فواز.





عنتر يستفز سرية

يستمر عنتر في استفزاز سرية بتشغيل الغناء والرقص في الحارة بالرغم من أنه لم يمر على وفاة والدته أسبوع، في محاولة منه أن يتسبب معه في مشكلة.





والد فاتن يأجل الزواج

طلب عنتر الزواج من فاتن في نفس الأسبوع التي توفت فيه عطيه، ولكن طلب أبناء الحارة من والد فاتن بتأجيل الفرح بسبب حالة الوفاة.

وتدور أحداث مسلسل الدراما الاجتماعية ذات الطابع الشعبي "ملوك الجدعنة" حول صديقين يخوضان رحلة صعود في عالم التجارة وسط المنافسات والمكائد، ويتعرضان للكثير من الأزمات والمشاكل.





مسلسل "ملوك الجدعنة" إخراج أحمد خالد موسى، قصة وسيناريو وحوار عبير سليمان وأمين جمال، مدير التصوير محمود بشير، إنتاج صادق الصباح أنور الصباح.



