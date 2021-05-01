شاهد.. تفاصيل تُكشف لأول مرة عن الشهود المجهولين في قضية "ريجيني"

عرضت فضائية "TeN"، مساء الجمعة، فيلمًا وثائقيًا يرصد كواليس حياة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر منذ وصوله إلى القاهرة قادمًا من روما.





وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجانب الإيطالي يعتمد على افتراضيات غير حقيقية، ويدعون أن هناك شهود أقروا أنهم رأوا "ريجيني" في قسم الدقي، معلقا: "طب مين اللي شافه في قسم الدقي.. ويقول شافه أمتى ومع مين في قسم الدقي".



وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه يجب توضيح تفاصيل الشهادة حتى يعتد بها، معقبا: "بيقولوا شوهد.. طب مين اللي شافه مجهول شافه".