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الأرصاد تحذر المواطنين من طقس 19 رمضان: شديد الحرارة

السبت 01/مايو/2021 - 12:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 1 مايو 2021، 19 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس حار على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل على كافة الأنحاء

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس 19 رمضان: شديد الحرارة
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس 19 رمضان: شديد الحرارة

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