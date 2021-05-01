الأرصاد تحذر المواطنين من طقس 19 رمضان: شديد الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 1 مايو 2021، 19 رمضان، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس حار على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل على كافة الأنحاء





الظواهر الجوية: