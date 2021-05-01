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تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري الممتاز

السبت 01/مايو/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا ثقيلًا على فريق غزل المحلة يوم الإثنين المقبل الموافق 3 مايو الحالي، على ملعب المحلة، في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وغزل المحلة، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر، من الدوري المصري الممتاز.

وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 37 نقطة من 16 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر مباراة واحدة فقط.

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