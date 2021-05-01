Advertisements

نجم فياريال على أعتاب مانشستر يونايتد

السبت 01/مايو/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإسباني في الموسم الحالي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن وسائل إعلام إسبانية أن المان يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير يبحث عن مدافع يمكنه تكوين شراكة مثمرة مع قائد الفريق هاري ماجواير في الخط الدفاعب الخلفي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يطمخ في حسم صفقة الإسباني باو توريس نجم فياريال الإسباني قبل انضمامه إلى صفوف المنتخب الإسباني للمشاركة في بطولة كأس أوروبا المقبلة.

ولفتت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يعتبر أيضًا من المهتمين بالتعاقد مع توريس لكنه استسلم لحقيقة اقتراب النجم الإسباني من صفوف مانشستر يونايتد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن توريس يمتلك شرطا جزائيا في عقده الحالي مع فياريال تبلغ قيمته 43,4 مليون إسترليني وهذه القيمة سترتفع إلى 56.4 مليون إسترليني قبل 15 يوما من نهاية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه لهذه السبب يرغب مانشستر يونايتد في حسم الصفقة مبكرا قبل ارتفاع قيمة النجم الإسباني لا سيما وأنه يريد تقليص مصروفاته مثل العديد من الأندية المتضررة من الأزمة الاقصادية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 4 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي ضد الجونة في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 6 ساعات

تصريحات مؤثرة.. زيدان يتحدث عن إصابات ريال مدريد الكارثية

منذ ساعة

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - أول قرار من الأهلي تجاه موسيماني بعد التعادل أمام الجونة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ أقل من ساعة

حمدي الوزير يبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:02 ص

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

12:02 ص

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

11:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى