نجم فياريال على أعتاب مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل في مفاوضات متقدمة من أجل التعاقد مع أحد نجوم الدوري الإسباني في الموسم الحالي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن وسائل إعلام إسبانية أن المان يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولسكاير يبحث عن مدافع يمكنه تكوين شراكة مثمرة مع قائد الفريق هاري ماجواير في الخط الدفاعب الخلفي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد يطمخ في حسم صفقة الإسباني باو توريس نجم فياريال الإسباني قبل انضمامه إلى صفوف المنتخب الإسباني للمشاركة في بطولة كأس أوروبا المقبلة.





ولفتت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يعتبر أيضًا من المهتمين بالتعاقد مع توريس لكنه استسلم لحقيقة اقتراب النجم الإسباني من صفوف مانشستر يونايتد.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن توريس يمتلك شرطا جزائيا في عقده الحالي مع فياريال تبلغ قيمته 43,4 مليون إسترليني وهذه القيمة سترتفع إلى 56.4 مليون إسترليني قبل 15 يوما من نهاية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه لهذه السبب يرغب مانشستر يونايتد في حسم الصفقة مبكرا قبل ارتفاع قيمة النجم الإسباني لا سيما وأنه يريد تقليص مصروفاته مثل العديد من الأندية المتضررة من الأزمة الاقصادية الناتجة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.



