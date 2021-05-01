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تعرف على المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا

السبت 01/مايو/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أسدل الستار على دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، مساء أمس الجمعة الموافق الثلاثين من شهر إبريل.

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا
ونجحت أندية، النصر السعودي، تراكتور الإيراني، الهلال السعودي، الشارقة الإماراتي، الاستقلال الإيراني، الوحدة الإماراتي، بيرسبوليس الإيراني، استقلول الطاجكستاني، في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

استقلول، والشارقة، واستقلال طهران، والنصر السعودي، وبيرسبوليس، تأهلوا إلى دور الستة عشر، بعدما احتلوا المركز الأول في المجموعات الخمسة.

في المقابل، صعد الهلال السعودي، وتراكتور، والوحدة الإماراتي، كأفضل ثلاث فرق في المركز الثاني في المجموعات.

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