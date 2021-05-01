نوران أبو طالب تتألق فى جولة غنائية رمضانية بالأوبرا





جولة غنائية رمضانية طافت خلالها المطربة الشابة نوران ابو طالب بين ايقونات الموسيقى العربية حيث تالقت على مسرح النافورة بالاوبرا فى اداء مجموعة من الاعمال الغنائية الشهيرة التراثية والمعاصرة التى تفاعل معها الحضور.





وكان من بين هذه الأغاني الحلوة دي ، في هويد الليل ، كيفك انت ، طاير يا هوا ، ان راح منك يا عين ، اه يالالي ، بحبك ما بعرف ، والله ما طلعت شمس ولا غربت ، شبابيك ، اهو ده اللي صار ، روح خبر ، كي يضيق بيك الدهر يا مزيانة ، ابعد مكان الى جانب مجموعة من اعمالها الخاصة التى حققت قاعدة جماهيرية منها فوازير ويا نجمة .





وكان الحفل قد شهد التزام الجمهور الكامل بالاجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا والتى تمثلت فى التعقيم ، قياس درجات الحرارة ، التباعد المكانى وارتداء الاقنعة الطبية .