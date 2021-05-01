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تعرف على مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا

السبت 01/مايو/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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اختتمت منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، مساء أمس الجمعة الموافق الـ30 من شهر إبريل.

وتحدد بشكل رسمي الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا لعام 2021، حيث نجح كلا من، " النصر السعودي، والهلال السعودي، وتراكتور الإيراني، واستقلال طهران الإيراني، الشارقة الإماراتي، الوحدة الإماراتي، استقلول الطاجكستاني، بيرسبوليس الإيراني"، في الصعود إلى هذا الدور.

- مواجهات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا

- النصر السعودي × تراكتور

- الهلال السعودي × استقلال طهران

- الوحدة الإماراتي × الشارقة الإماراتي

- استقلول × بيرسبوليس

ومن المقرر أن تلعب مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، يومي 13-14 من شهر سبتمبر المقبل.

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