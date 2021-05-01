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مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

السبت 01/مايو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، عن سبب الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا في الهند، موضحًا أن الهند كان يوجد بها انتشار للمرض، ولكن أصبح هناك زيادة كارثية في الإصابات الوفيات، ويعود ذلك إلى تغير السلالة بها فأصبح أكثر شراسة وعدوانية وأكثر تفشي.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن التغير في الفيروس جعل مقاومة الأجسام للفيروس أقل من مقاومته للفيروس.

وأشار إلى أن الهند تجري حاليًا تجارب سريعة على نوع جديد من اللقاحات حتى يقاوم هذه السلالة الجديدة.

وأوضح مستشار الرئيس للشؤون الصحية والوقائية، أن أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا في الهند أكثر شدة وأكثر عدوانية وأكثر انتشارًا، وأساس الإصابة هي الجهاز التنفسي؛ لأنه فيروس تنفسي.

وأشار "تاج الدين"، إلى أن السلالة الجديدة تؤدي إلى فشل تنفسي نتيجة للتجلطات التي تحدث في الرئتين، منوهًا بأن مصر بدأت في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى تمنع دخول السلالة الجديدة لمصر، لافتًا إلى أن هذه السلالة وصلت إلى 17 أو 20 دولة في العالم حتى الآن.

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