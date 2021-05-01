شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة الثامنة عشر





شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار 2" الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".





البحث للوصول إلى همام عطية

أصدر همام عطية بيان يعلن فيه عن تنظيمه لعملية انفجار قسم الطالبية وبدأ ضباط الأمن الوطني في البحث للوصول لهمام عطية.





القبض على إبراهيم

قبض عدد من الضباط على إبراهيم حيث كان يصور القسم المقرر تفجيره وتم التحقيق معه وسرد كل ما يعمله عن همام عطية.





إبراهيم يتعاون مع ضباط الأمن الوطني

تعاون إبراهيم مع ضباط الأمن الوطني للإدلاء عن مكان همام عطية حيث أخرجه الضباط للوصول إليه.





إبراهيم يدلي عن بطاقة همام عطية

كشف إبراهيم شخصية همام عطية حيث رأى صورة بطاقته وقال أنه هو همام عطية.





الوصول إلى همام عطية

انتهت الحلقة بتعاون ضباط الأمن الوطني بضباط مكافحة الإرهاب وترصدو للقبض على همام عطية.







