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عمرو سعد يتصدر تريند تويتر بعد مشهد وفاة والدته في "ملوك الجدعنة"

السبت 01/مايو/2021 - 01:38 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تصدر النجم عمرو سعد، تريند تويتر في تسع دول عربية منهم الكويت والسعودية وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل ملوك الجدعنة وشهدت وفاة عطية والتي تجسد دورها دلال عبد العزيز والدة سرية عمرو سعد وتصدر خاصة مشهد جلوسه في المقابر.

وتدور أحداث مسلسل «ملوك الجدعنة» حول شخصين يواجهان العديد من المصاعب، ويتربص بهما شخص بمثابة العدو لهما، فيدخلان معه في صراع.

المسلسل بطولة الفنان عمرو سعد، مصطفي شعبان، دلال عبدالعزيز، الفنان الراحل يوسف شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، مع ظهور خاص للفنان حسن الرداد، والعمل تأليف عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى

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