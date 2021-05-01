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أبرز أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل "هجمة مرتدة"

السبت 01/مايو/2021 - 02:14 ص
بوابة الفجر
ولاء
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شهدت الحلقة الـ ١٨ من مسلسل هجمة مرتدة عدة أحداث منها كشف شخصية ومكان عمار المقدسي، المؤدي دوره الفنان أحمد صلاح حسني، للكيان الصهيوني عن طريق نازلي شوكت تحسين، العملية لصالح تركيا، والمجسدة دورها الفنانة إنجي المقدم.


وجاء مشهد كشف شخصية عمار المقدسي في بداية أحداث مسلسل هجمة مرتدة الحلقة 18 من نازلي شوكت تحسين، مقابل الحصول على داليا أبو زيد، المجسدة شخصيتها الفنانة هند صبري.

واستطاع سيف العربي، المجسد دوره الفنان أحمد عز الإفلات بزوجة عمار المقدسي وإنقاذها وإيصالها إلى القاهرة بعدما أصبحت حياتها في خطر.

وخضعت داليا أبو زيد للعديد من التدريبات تحت إشراف اللواء فاروق السوهاجي؛ إذ تتعلم كيفية فتح نوع جديد من خزنة تستخدم بصمة الإصبع والأرقام السرية بجانب التدريب النفسي، حتى لا يفوتها أي شيء حين ترفع بصمات نازلي شوكت تحسين.

فيما استطاعت المخابرات المصرية من فك شفرة رسالة عمار المقدسي الذي أرسلها مع أحمد عز في المقابلة التي جمعتهما من قبل خلال أحداث الحلقة السابقة.



يذكر أن أحداث مسلسل هجمة مرتدة الذي من بطولة كل من أحمد عز وهند صبري، يناقش أحد الملفات التابعة للمخابرات المصرية في عام 2008 مع بطليها سيف العربي ودينا أبو زيد، الذين يخوضان سلسلة من العمليات السرية الهادفة لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية المستهدفة نشر تنظيم القاعدة بالعالم وتقسيم المنطقة العربية.

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