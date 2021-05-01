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متى يحصل المتعافي من كورونا على اللقاح؟.. طبيب يحسم الجدل (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 04:48 ص
أيمن ثروت
أيمن ثروت
أمنية فوزي
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قال الدكتور أيمن ثروت، مدير وحدة الرعاية المركزة بمستشفى عين شمس للعزل بالعبور، إن متعافي كورونا يمكنه الحصول على اللقاح بعد التعافي بفترة تتراوح من 3 لـ 6 شهور، لافتًا إلى أن هذه المسألة ما زالت قيد الدراسة.

وأضاف "ثروت" خلال حواره مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن بعض المتعافين لا يكون لديهم أجسام مضادة للفيروس بعد شهر أو إثنين من العدوى.

وتابع: "ناخد اللقاح لو عدى 6 أسابيع من التعافي"، مؤكدًا أنه ليس هناك حل بشري لفيروس كورونا إلا باللقاح في الوقت الحالي، معلقًا: "وإلا ننتظر حل السماء".

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