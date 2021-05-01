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تعرف على تشكيل الجهاز الفنى الجديد لنادى لافيينا

السبت 01/مايو/2021 - 01:14 ص
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قام مسوؤلى مجلس إدارة نادى لافيينا أحد الفرق الصاعدة لدورى القسم الثالث بعقد مؤتمر لتقديم الجهاز الفني الجديد لنادى لاڤيينا للموسم القادم 2021/2022 تحت قيادة الدكتور عطية السيد الذي وقع على عقدآ مدته ثلاث مواسم لقيادة الفريق فنيآ والتخطيط للنادى .


جاء ذلك بحضور محمود الاسيوطى رئيس مجلس إدارة نادى لاڤيينا والمستشار نهاد حجاج نائب رئيس النادى واللواء عادل توفيق سيف الاسيوطى وباقى أعضاء مجلس الإدارة .

وكان قد غاب عن المؤتمر الثنائي وائل حبيب المدير الرياضى لنادى لاڤيينا وسامح الفيومى مدير المركز الاعلامى لنادى لاڤيينا لإصابتهم بفيروس كورونا .

وجاء تشكيل تشكيل الجهاز الفني والإداري والطبى للفريق الأول لنادى لاڤيينا موسم 2021/2022 ليتكون من وائل حبيب المدير الرياضى والدكتور عطيه السيد مدير فني ووليد جابر مدربا عاما وجمال مصطفي مدربا وياسر عثمان مدرب أحمال بدنية ومحمد عبد ربه مدربا لحراس المرمى وحامد موسي مديرا اداريا والدكتور احمد حنفي اخصائي تأهيل والدكتور حسام جابر اخصائي تأهيل واحمد سامح اداريا

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