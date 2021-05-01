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موسيماني يهدد مهاجم الأهلي بالاستبعاد

السبت 01/مايو/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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توعد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلى، مهاجم الفريق والتر بواليا بمواصلة استبعاده من المشاركة في المباريات حال عدم وصوله إلى أفضل مستوى فني وبدني.

وبحسب ما أشارت إليه بعض المصادر إلى أن موسيماني حذر بواليا من اليأس بعد أن فرض محمد شريف نفسه في مركز رأس الحربة في تشكيل الفريق الأساسي.

ويرى موسيمانى أن والتر بواليا لا يجتهد فى التدريبات ولا ينفذ التعليمات الفنية المطلوبة، وهدده الجنوب إفريقى بمزيد من التجميد خلال المرحلة المقبلة.

كان موسيمانى استبعد والتر بواليا من خوض لقاء المصرى البورسعيدى، كما قرر استبعاد اللاعب أمام الجونة.

ومن المقرر أن يلتقى النادي الأهلي بنادي الجونة في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم على ملعب الأهلي وي السلام ضمن مؤجلات الجولة ال 16 من الدوري الممتاز.

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