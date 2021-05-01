مواجهة نيللي كريم لمحمد فراج وسنتيا خليفة بخيانتهما لها.. أبرز أحداث الحلقة 18 من "ضد الكسر"

انتهى منذ قليل عرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللي كريم.



وبدأت أحداث الحلقة بإخبارك مالك حبيب نور إيهاب 'ليلى' بأن لؤي عمران والذي يقوم بدور إياد أنه هو من كلفه بأن بدخل حياتها ويوهمها أنه يحبها ويصورها عدد من الفيديوهات ليبتز محمد فراج 'كريم' بها ، وتنهار ليلي وتذهب لشقيقتها نيللي كريم 'سلمى' وتخبرها ما حدث ، وتتوعد سلمى لإياد وتخبرها أن لا تترك حقها.



وواجهت سلمى زوجها كريم وسنتيا خليفة 'مايا' شقيقة إياد بعلاقتهما وطلبت منه الطلاق.



وتوالت الأحداث وذهبت تارا عماد 'ملك' إلى زوجها حمزة العيلي 'مصطفى' بعدما رفع عليها قضية نسب إلى البنك الذي يعمل فيه ولكنها لن تجده ، وعندما عادت المنزل لم يفتح لها ووجدته ترك حقائب ملابسها أمام المنزل ، فذهبت إلى والداتها وعلمت بما فعلته وقامت والداتها بتبويخها وعاتبتها عتاب شديد.



وأنتهت أحداث الحلقة بعتاب بين سلمى وكريم زوجها وأخبرها عن سبب لجوءه لمايا وبتفاجأ عندما تخبره أن صديقه إياد وراء ظهور مالك في حياة ليلى ولقاء الخميسي 'نادين' هي من كانت ترسل له رسائل بأن سلمى تخونه للإيقاع بينهما.



مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالى وإخراج أحمد خالد ويشارك فى بطولته نيللى كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.