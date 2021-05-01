سهر الصايغ: حدوتة "الطاووس" مستقلة.. كل مشاهد العمل صعبة.. وعايشت تقلبات "أمنية" النفسية

ما سبب انجذابك لدور امنية في "الطاووس"؟

تحمست جدًا لدور أمنية، لأننى دائمًا أبحث عن الاختلاف في كل تجربة ودور أجسده، وفى 'الطاووس" الشخصية جديدة بالنسبة لى، ولكن رسالة الدور والهدف منه والمضمون المجتمعى من خلاله أمر في غاية الأهمية، الدراما التليفزيونية يجب أن يكون لها دور بارز في مناقشة مثل هذه القضايا حتى يتم محاربتها والقضاء عليها، أحببت الرسالة، أما بخصوص فكرة الطرح والدور فصراحة كنت معتمدة فيه وبشكل كبير جدًا على المخرج رؤوف عبدالعزيز لأنه مميز وواع جدًا، وأعماله السابقة تؤكد أنه يتصدى لطرح حتى القضايا الجريئة ولكن بشكل متوازن دون ابتذال، جمعتنا جلسات طويلة قبل التصوير، وهو يمتلك وجهة نظر ورؤية أتفق معها جدًا في تجسيده لأى مشهد بغض النظر عن مدى جرأته.



ماهي تحضيراتك لشخصية أمنية وهل كان هناك تحدي للدور؟

التحدى الأصعب بالنسبة لى كان في فكرة المصداقية والحفاظ عليها لدى المتلقى، والحمد لله ردود الفعل كانت جيدة جدًا على الحلقات الأولى، ووجهة نظرى أن الجمهور أقدم على مشاهدة العمل لأن القضية قريبة جدًا من الناس، فكرة الاغتصاب أو التحرش أو التعدى على المرأة بشكل عام أمر ملموس في غالبية البيوت، وهنا كانت الصعوبة، أن تكون أمنية قريبة من الناس، ويتم التعاطف معها وتصديقها، بعيدًا عن فكرة التصنع، وصراحة الدور كان صعبا جدًا، أغلب مشاهده ماستر سين.



ما رأيك في أراء البعض أنها تشبه "الفيرمونت"؟

- العمل يحمل الجانبين، قد تكون هناك أوجه تشابه بين المسلسل والفيرمونت ولكن ليس بشكل صريح، من الممكن أن تكون الأحداث قريبة من قضية الساحل، أو المعادى، مثل هذه القضايا تم تكرارها في مجتمعنا في الشهور الأخيرة، من الطبيعى أن يحدث هذا اللبس والجدل حول قضية العمل، لكنه لا يحاكى قضية معينة بعينها إطلاقًا حدوتة "الطاووس" مستقلة، نعم تحاكى الواقع لأنها حادث تكرر أكثر من مرة وبعدة صور.





ماهي كواليس مشهد الاغتصاب والذي تصدر تريند؟

رؤية المخرج هي الفيصل في هذا الأمر، الاغتصاب كمشهد تم تناوله بطرق عدة سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما، كل مخرج له وجهة نظر في تناول تلك المشاهد، وكان هناك حرص على عدم تجاوز الحد الأدنى من الأخلاق وقيم المجتمع، وألا يشاهد المتفرج شيئا غير مقبول أو غير راض عنه أو يخجل منه.



وماذا عن التأثير النفسى عليكِ على المستوى الشخصى؟

- تأثرت به نفسيًا جدًا، لأن الدور صعب جدًا، وصعوبته تكمن في أننى مطالبة بمعايشة كل الأحداث التي تمر بها أمنية، مررت بكل التقلبات النفسية التي عاشتها أي فتاة تعرضت لحادث اغتصاب، وهو أمر قاس جدًا، المسلسل يرصد تفاصيل تلك الرحلة، كنت حريصة على أن أجسدها بصدق، لأن الأمر لا يقتصر فقط على الكشف عن القضية وتفاصيلها والتحقيق فيها من جانب الجهات المعنية ولكن هناك جانبا أخر لا ننظر إليه متعلقا برحلة المعاناة التي تعيشها الفتاة ضحية هذا الجرم، تفاصيل لا يطلع عليها الجمهور، فكرة أن تخوض الدراما في هذه المنطقة كانت رسالة مهمة بالنسبة لى أن أقدمها إذ ربما نساعد في الحد من تلك الظاهرة، وليدركوا إلى أي مدى هذا الأمر موجع جدًا ومؤلم.



ما هي أصعب المشاهد في "الطاووس"؟

الطاووس عبارة عن مشاهد ماستر سين يتخللها مشاهد المسلسل، منها مع الأستاذ جمال سليمان وسميحة أيوب وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبدالغنى الأخت، وأشرف مصيلحى زوج الأخت، والأستاذ جميل برسوم، المغتصبين أنفسهم، المحاكمات، كل المشاهد صراحة كانت صعبة جدًا.



ماذا عن رسالة "الطاووس" من وجهة نظرك؟

- المسلسل يعكس رسالة مهمة تكمن في أن كل أشكال العنف ضد المرأة مرفوضة مجتمعيًا، ويرصد للناس كواليس هذا العنف وتأثيره نفسيًا واجتماعيًا على الضحايا الفتيات والأهالى والمجتمع ككل، لأن الموضوع ليس مقتصرا على الأنثى فقط ولكن الشباب المغتصبين أنفسهم والتربية الخاطئة لهم من أهاليهم، ويعتبر صحوة توعوية للحد من هذه الظاهرة التي ازدادت في مجتمعنا مؤخرًا.





ماذا يعني الطاووس في حياة سهر الصايغ؟

بالتأكيد مرحلة مهمة بالنسبة لى، لأنه يحمل رسالة، وفى النهاية النجاح بيد الله سبحانه وتعالى، "كلنا مقدمين عمل راضيين عنه" هذا إحساس كل ممثل صغيرا كان أو كبيرا في الطاووس، تشرفت جدًا بالمسلسل والمشاركة فيه، وسعيدة بالعمل مع كل كاست الممثلين هؤلاء النخبة، أول مرة أعمل معهم جميعًا، واستمتعت جدًا بالتمثيل والوقوف أمامهم، والطاووس بالنسبة لى إضافة كبيرة.





سهر الصايغ، فنانة لديها إمكانيات تمثيلية كبيرة وتستطيع التقمص في أي شخصية ببراعة وحققت نجاحا كبيرا بشخصية "أمنية" في "الطاووس" وكان ل"الفجر الفني" هذا الحوار معها: