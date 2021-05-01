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رامز جلال يوجه رسالة إلى جمهور الزمالك بعد حلقة طارق يحيي.. فماذا قال؟

السبت 01/مايو/2021 - 04:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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وجه الفنان رامز جلال، رسالة لجمهور الزمالك، عقب عرض الحلقة 17 ببرنامج "رامز عقله طار"، والتي حل فيها طارق يحيى ضيفًا على برنامج المقالب.

ونشر رامز جلال عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة، معلقا: "زي ما الأهلاوية في قلبي الزملكاوية حبايبي".

وتقوم فكرة برنامج رامز عقله طار على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.


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