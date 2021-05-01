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شاهد.. مسلسل "نسل الأغراب" | ملخص الحلقة الـ 18

السبت 01/مايو/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت الحلقة السابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" حول نقل"بكري" عماد زيادة، لمكان "شامية" والدة "غفران"، وعندما يعلم "نميري"محمد جمعة بذلك ينفعل على شقيقه  "عساف"أحمد السقا، بسبب خوفهم من رد فعل ابنها "غفران" ، إذا لم يسلمها له في الموعد المحدد، فيحاول" عساف" تهدئته، لكنه يرفض الدخول في معركة مع "بكري" بسبب تغييره لمكانها بدون علمه، حيث أنه يرى وقت المعركة لم تأت بعد.

وإليك أبرز أحداث الحلقة الثامنة عشر..

"بكري" يساوم "عساف" على "شامية" 
دارت الأحداث حول ذهاب "عساف" لـ"بكري" ليسأله عن مكان "شامية" فيطلب منه ذهب الأغراب مقابل تسليمها له.


"حمزة" يتعارك مع والده
ذهاب "حمزة" إلى" عساف"ويطلب منه أن يتحداه ويظل يستفزه حتى يقبل التحدي وبعدها يعتدي عليه بالضرب.


"غفران" يُعاتب "حمزة" 
 "غفران"ينصح"حمزة" بألا يدخل عركة إلا إذا كان متأكدًا أنه سينتصر فيها، وذلك بعد معاركته لوالده.

"جليلة" تكشف عن سبب اختيارها لـ"عساف"
ذهاب"جليلة" لمقابلة"غفران"فتخبره اختارت "عساف" لخوفها الشديد على أبنائها، لكنه لا يصدقها.


"دهب" تكشف لـ "غفران" عن مكان والدته
 دهب تخبر "غفران" بأن والدته "شامية" ليست مع "عساف" وأنما بكرى هو الذى يخفيها.


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