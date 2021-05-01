موعد مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره أوساسونا، مساء اليوم السبت، ضمت منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره أوساسونا، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، معقل الفريق الملكي.





ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 71 نقطة، بينما يتواجد أوساسونا في المركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.



