"روشتة رمضان" نصائح مهمة لضمان نجاح "الدايت" (إنفوجراف)

تقدّم بوابة الفجر الإلكترونية، في شهر رمضان الكريم خدمة "روشتة رمضان"، يوميا، على مدار الشهر، حيث تتضمن نصائح مهمة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام بطريقة صحية سليمة.



