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"روشتة رمضان" نصائح مهمة لضمان نجاح "الدايت" (إنفوجراف)

السبت 01/مايو/2021 - 07:45 ص
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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تقدّم بوابة الفجر الإلكترونية، في شهر رمضان الكريم خدمة "روشتة رمضان"، يوميا، على مدار الشهر، حيث تتضمن نصائح مهمة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام بطريقة صحية سليمة.

وتحتوي "روشة" اليوم من الشهر الكريم على نصائح مهمة لضمان نجاح "الدايت" خلال شهر رمضان، وهي كالتالي:

1- شرب اللبن الرايب أو تناول زبادي خاصة عند السحور ويفضل مع عصرة ليمون لأنه يساعد على امتصاص البروتين من الزبادي ويرفع الحرق أثناء النوم.

2- شرب المياه لتنشيط أجهزة الجسم والتخلص من السموم.

3- تجنبي الحلويات والعصائر المحلاة مثل قمر الدين والكركدية.

4- يجب مراعاة تناول المياه بعد الإفطار على فترات وليس مرة واحدة.

5- عدم الإفراط في الطعام عموما.
"روشتة رمضان" نصائح مهمة لضمان نجاح "الدايت" (إنفوجراف)
"روشتة رمضان" نصائح مهمة لضمان نجاح "الدايت" (إنفوجراف)

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