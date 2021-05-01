Advertisements
تزوجا منذ 5 شهور.. وفاة عروسين اختناقا بالغاز داخل مسكنهما بالفيوم
السبت 01/مايو/2021 - 02:23 ص
ريهام على
Advertisements
توفى زوجان بقرية "العجميين" التابعة لمركز إبشواي، بمحافظة الفيوم، منذ قليل، اختناقا بالغاز أثناء استحمامهما في شقتهما.
وتلقى اللواء رمزى المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة أبشواي مفاده ورود بلاغ من أهالي منطقة شربا بقرية العجميين بالعثور على جثتين لزوجين وهما: "مصطفى.أ." وزوجته "ابتسام.م.ج"، متزوجان منذ خمسة أشهر تقريبا.
وأضاف البلاغ أنه أثناء استحمامهما داخل مسكن الزوجية حدث تسريب للغاز من أسطوانهة الغاز الموصلة بالسخان ما تسبب في وفاتهما في الحال، وتم نقلهما إلى مستشفى أبشواي العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثمانين، عقب مناظرة الطب الشرعي لهما.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements