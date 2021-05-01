تزوجا منذ 5 شهور.. وفاة عروسين اختناقا بالغاز داخل مسكنهما بالفيوم

توفى زوجان بقرية "العجميين" التابعة لمركز إبشواي، بمحافظة الفيوم، منذ قليل، اختناقا بالغاز أثناء استحمامهما في شقتهما.





وتلقى اللواء رمزى المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة أبشواي مفاده ورود بلاغ من أهالي منطقة شربا بقرية العجميين بالعثور على جثتين لزوجين وهما: "مصطفى.أ." وزوجته "ابتسام.م.ج"، متزوجان منذ خمسة أشهر تقريبا.



