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أزمة في الأهلي بسبب الأولمبياد ودوري أبطال أفريقيا
السبت 01/مايو/2021 - 02:01 ص
ريهام عبد المحسن
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فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة عن احتمال نشوب الأزمة قد تواجه الأندية المنافسة في بطولة دوري أبطال أفريقيا على رأسهم الأهلي وذلك في حالة وصوله للأدوار النهائية من البطولة القارية وذلك بالتزامن مع مواعيد انطلاق وإقامة أولمبياد طوكيو مع المباريات النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا مما قد يهدد مشاركة الدوليين في المباريات النهائية من البطولة القارية بسبب مشاركتهم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.
ومن المقرر أن ينطلق المعسكر الأول للمنتخب الأولمبي يوم 16 من شهر يوليو المقبل على أن تقام البطولة بداية من 23 من الشهر الحالي في الوقت الذي تقام فيه المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو.
وقال شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"الأول توافق أنك تلعب من غير الدوليين بتوع المنتخب الأوليمبي والتاني الفريق اللي حيلاعبك يوافق هو كمان أنه يلعب من غير لعيبة المنتخب الأولمبي والتالت أن الفريق المنافس يوافق على التأجيل سهله خالص أهه".
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