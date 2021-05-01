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فيدال يرفض العمل مع مدربه السابق

السبت 01/مايو/2021 - 02:09 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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ارتبط اسم التشيلي أرتورو فيدال، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم اعتماد المدرب أنطونيو كونتي عليه في المباريات، وجلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء.

وانتقل أرتورو إلى انتر ميلان الإيطالي قادماً من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر عقب نهاية الموسم مجاناً.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "لا بروفانس" الفرنسية، أن خورخي سامباولي المدير الفني الحالي لمارسيليا ومدرب منتخب تشيلي السابق، عرض عليه اللعب ضمن صفوف الفريق الفرنسي،لكن قابل فيدال هذه الفرصة بالرفض.

وأضافت" فيدال أبلغ سامباولي، أنه يشعر بحالة جيدة في إنتر، وأنه على علاقة جيدة بالمدرب كونتي، وشدد على أنه يريد اللعب في إنتر لموسم آخر".

وشارك فيدال في 30 مباراة بقميص النيراتزوري في مختلف المسابقات حتى الآن، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

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