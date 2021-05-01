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محمد عمارة يطمئن شعب العمرانية بعد حريق كنيسة مارمينا (صور)

السبت 01/مايو/2021 - 02:22 ص
محمد عمارة مع شعب العمرانية
محمد عمارة مع شعب العمرانية
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تابع النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومكتبه باهتمام بالغ الحريق الذي تعرضت له كنيسة القديس مارمينا والملاك سوريال بالعمرانية الغربية منذ ساعات.

وأكد "عمارة"، أن كافة الحالات أصيبت نتيحة اختناق من تصاعد الأدخنة، وتم خروجهم وعددهم 22 جميعا من المستشفيات، عدا حالتين إحداهما مصاب بتمزق في الأربطة والاخر تم وضعه تحت الملاحظة، وحالتهما وفقا للمستشفي مطمئنة ومستقرة ويتلقيان الرعاية الطبية اللازمة.

وأجرى مكتب النائب زيارة للاطمئنان على الحالات ومتابعتها، بمستشفى أم المصريين، والتي نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى قسم الطوارئ بها وتلقت كافة أوجه الرعاية اللازمة.

وأكد النائب محمد عمارة أن نسيج هذا الوطن لن يمكن تفرقته، مشيدا بما قام به أبناء العمرانية من ترابط خلال إطفاء الحريق والسيطرة عليه، حيث لم يفرق أحدا بين مسلم ومسيحي.

وتابع النائب محمد عمارة، أنه تجرى الآن التحقيقات بمعرفة الجهات الرسمية والتي ستعلن في أقرب وقت فور انتهاءها، مناشدا الأهالي الكرام بعدم الانسياق وراء الشائعات والتكاتف من أجل تفويت الفرص على المتربصين.

وتقدم النائب محمد عمارة بالشكر إلي قوات الدفاع المدني والاسعاف، ومديرية أمن الجيزة وقسم شرطة العمرانية، والسيد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة والوحدة المحلية، والوحدة الصحية، على سرعة التعامل مع الحادث الأليم.
محمد عمارة يطمئن شعب العمرانية بعد حريق كنيسة مارمينا (صور)
محمد عمارة يطمئن شعب العمرانية بعد حريق كنيسة مارمينا (صور)
محمد عمارة يطمئن شعب العمرانية بعد حريق كنيسة مارمينا (صور)
محمد عمارة يطمئن شعب العمرانية بعد حريق كنيسة مارمينا (صور)
محمد عمارة يطمئن شعب العمرانية بعد حريق كنيسة مارمينا (صور)
محمد عمارة يطمئن شعب العمرانية بعد حريق كنيسة مارمينا (صور)

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كنيسة مار مينا كنيسة العمرانية حريق الرعايه الطبيه

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