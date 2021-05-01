حكاية 90 دقيقة من الرعب.. كيف تصدت قوات الدفاع المدني لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية؟

على مدار 90 دقيقة متواصلة، تصدى 50 رجلًا من قوات الدفاع المدني بالجيزة، لإخماد حريق اندلع على مساحة 800 متر، داخل كنيسة مارمينا بحي العمرانية، غربي محافظة الجيزة.





في تمام الساعة التاسعة و48 دقيقة ورد بلاغًا لمسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، يفييد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل كنيسة مارمينا بحي العمرانية.





سرعان ما دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني على رأسهم اللواء هاني السعيد، اللواء هاني محمد، المقدم أحمد عيسى، مدعومين بـ10 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي بينهم خزانين استراتيجيين.





دقائق معدودة وانتقل اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، إلى موقع الحادث، حيث فرضت القوات كردونا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع تمدد ألسنة اللهب إلى باقي المساكن المجاورة، ومن ثم فصل التيار الكهربائي عن المبنى.





وحاصرت القوات النيران، وتبين نشوبها في الطابقين الثاني والثالث لمبنى الكنيسة المكون من 3 طوابق.





معاينة قوات الدفاع المدني بينت أن الطابقين المندلع داخلهما النيران عبارة عن قاعات للصلاة والـ"مذبح" على مساحة 800 متر.





ساعة كاملة احتاجها قوات الحماية المدنية بالجيزة، لإخماد ألسنة اللهب، دون وقوع أي خسائر بشرية، ونتج عن الحريق تفحم محتويات الطابقين بالكامل، بينما استكملت القوات عمليات التبريد التي استمرت 30 دقيقة متواصلة لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.



