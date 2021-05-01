Advertisements

حكاية 90 دقيقة من الرعب.. كيف تصدت قوات الدفاع المدني لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية؟

السبت 01/مايو/2021 - 03:15 ص
حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
إيمان عبد العاطي
Advertisements
على مدار 90 دقيقة متواصلة، تصدى 50 رجلًا من قوات الدفاع المدني بالجيزة، لإخماد حريق اندلع على مساحة 800 متر، داخل كنيسة مارمينا بحي العمرانية، غربي محافظة الجيزة.

في تمام الساعة التاسعة و48 دقيقة ورد بلاغًا لمسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، يفييد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل كنيسة مارمينا بحي العمرانية.

سرعان ما دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني على رأسهم اللواء هاني السعيد، اللواء هاني محمد، المقدم أحمد عيسى، مدعومين بـ10 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي بينهم خزانين استراتيجيين.

دقائق معدودة وانتقل اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية، إلى موقع الحادث، حيث فرضت القوات كردونا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع تمدد ألسنة اللهب إلى باقي المساكن المجاورة، ومن ثم فصل التيار الكهربائي عن المبنى.

وحاصرت القوات النيران، وتبين نشوبها في الطابقين الثاني والثالث لمبنى الكنيسة المكون من 3 طوابق.

معاينة قوات الدفاع المدني بينت أن الطابقين المندلع داخلهما النيران عبارة عن قاعات للصلاة والـ"مذبح" على مساحة 800 متر.

ساعة كاملة احتاجها قوات الحماية المدنية بالجيزة، لإخماد ألسنة اللهب، دون وقوع أي خسائر بشرية، ونتج عن الحريق تفحم محتويات الطابقين بالكامل، بينما استكملت القوات عمليات التبريد التي استمرت 30 دقيقة متواصلة لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

التحريات الأولية أشارت إلى نشوب الحريق إثر حدوث ماس كهربائي، بينما يُعاين خبراء الأدلة الجنائية موقع الحريق للوقوف على ملابساته، وإعداد تقريرًا مفصل حول سبب نشوبه، وتحديد نقطة البداية والنهاية، وتقدير حجم الخسائر الناجمة عن الحريق.
حكاية 90 دقيقة من الرعب.. كيف تصدت قوات الدفاع المدني لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية؟
حكاية 90 دقيقة من الرعب.. كيف تصدت قوات الدفاع المدني لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية؟
حكاية 90 دقيقة من الرعب.. كيف تصدت قوات الدفاع المدني لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية؟
حكاية 90 دقيقة من الرعب.. كيف تصدت قوات الدفاع المدني لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية؟
حكاية 90 دقيقة من الرعب.. كيف تصدت قوات الدفاع المدني لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية؟
حكاية 90 دقيقة من الرعب.. كيف تصدت قوات الدفاع المدني لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية؟
حكاية 90 دقيقة من الرعب.. كيف تصدت قوات الدفاع المدني لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية؟
حكاية 90 دقيقة من الرعب.. كيف تصدت قوات الدفاع المدني لحريق كنيسة مارمينا بالعمرانية؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حريق كنيسة مارمينا حريق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل| اندلاع حريق هائل في الكيت كات.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يهدد مهاجم الأهلي بالاستبعاد

منذ ساعتين و 46 دقيقة

شاهد.. أديب يوجه رسالة إلى تركيا: "نفسي اللي بقوله يترجم"

منذ ساعة و 15 دقيقة

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران بمصنع مواد غذائية بأكتوبر

اندلاع حريق هائل في قطعة أرض بأبو النمرس

اندلاع حريق محدود خلف مطحن أوسيم

عاجل.. الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لإخماد حريقاً إندلع داخل فيلا بالهرم

عاجل.. حريق هائل في كنيسة مارمينا بالعمرانية (فيديو)

محاولات للسيطرة على حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:02 ص

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

12:14 ص

عاجل| اندلاع حريق هائل في الكيت كات.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

03:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى