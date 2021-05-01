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شاهد.. مسلسل "موسى" | ملخص الحلقة الثامنة عشر
السبت 01/مايو/2021 - 02:54 ص
نادين نجدي
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بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل"موسي"، بمفاجآت وأحداث كثيرة، ويرصد "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة.
مغاوري يذهب لقتل موسى
خرج مغاورى عن طوع جابر ، ذهب للقاهرة لقتل موسى، فذهب جابر لينقذ موسى.
إصابة موسى
ذهب موسى لغزة في القطار، عندما كان في الطريق ، اطلق قورمة عليه النار حتى وقع موسى على الارض.
شفيقة توافق على الزواج من شهاب
جهزت فانيا الفستان لشفيقة ، بسبب موافقة شفقيقة على الزواج من من شهاب باشا.
شويكار تخرب فرح شهاب
عقد شهاب القرآن في الاسكندرية ، ذهبت شويكار لتخرب الفرح، لكنه طردها.
شهاب يحذر شفيقة
اعجبت شفيقة بقصر شهاب باشا، انبهرت بيه، منع شهاب شفيقة من الدخول لإحدى الغرف، حذرها إذا دخلتها سينتهي بينهم كل شئ.
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