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شاهد.. مسلسل "موسى" | ملخص الحلقة الثامنة عشر

السبت 01/مايو/2021 - 02:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل"موسي"، بمفاجآت وأحداث كثيرة، ويرصد "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة.
مغاوري يذهب لقتل موسى
خرج مغاورى عن طوع جابر ، ذهب للقاهرة لقتل موسى، فذهب جابر لينقذ موسى.

إصابة موسى
ذهب موسى لغزة في القطار، عندما كان في الطريق ، اطلق قورمة عليه النار حتى وقع موسى على الارض.


شفيقة توافق على الزواج من شهاب 
جهزت فانيا الفستان لشفيقة ، بسبب موافقة شفقيقة على الزواج من  من شهاب باشا.

شويكار تخرب فرح شهاب
عقد شهاب القرآن في الاسكندرية ، ذهبت شويكار لتخرب الفرح، لكنه طردها.

شهاب يحذر شفيقة 
اعجبت شفيقة بقصر شهاب باشا، انبهرت بيه، منع شهاب شفيقة من الدخول لإحدى الغرف، حذرها إذا دخلتها سينتهي بينهم كل شئ.



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