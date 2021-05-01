شاهد.. مسلسل "موسى" | ملخص الحلقة الثامنة عشر





بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل"موسي"، بمفاجآت وأحداث كثيرة، ويرصد "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة.

مغاوري يذهب لقتل موسى

خرج مغاورى عن طوع جابر ، ذهب للقاهرة لقتل موسى، فذهب جابر لينقذ موسى.





إصابة موسى

ذهب موسى لغزة في القطار، عندما كان في الطريق ، اطلق قورمة عليه النار حتى وقع موسى على الارض.









شفيقة توافق على الزواج من شهاب

جهزت فانيا الفستان لشفيقة ، بسبب موافقة شفقيقة على الزواج من من شهاب باشا.





شويكار تخرب فرح شهاب

عقد شهاب القرآن في الاسكندرية ، ذهبت شويكار لتخرب الفرح، لكنه طردها.





شهاب يحذر شفيقة

اعجبت شفيقة بقصر شهاب باشا، انبهرت بيه، منع شهاب شفيقة من الدخول لإحدى الغرف، حذرها إذا دخلتها سينتهي بينهم كل شئ.







