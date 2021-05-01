موعد مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أسفرت قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عن مواجهة من العيار الثقيل بين الأهلي المصري حامل اللقب، أمام صن داونز الجنوب أفريقي.





وتعد هذه المواجهة الثالثة على التوالي بين الفريقين، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد بطولتي 2019، و2020.





ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز، يوم الجمعة الموافق 14 مايو الحالي، على ملعب القاهرة الدولي، في مباراة الذهاب في دور الثمانية في دوري الأبطال.





وستقام مباراة الأهلي وصن داونز في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



