شاب يضرب والده المسن بسبب "الفلوس"

أقدم شاب على ضرب والده المسن، بمحافظة الفيوم، وتسبب له في جروح وكدمات عديدة بالوجه والجسد، بسبب خلافات بينهما لرفض والده منحه أموالًا لشراء المخدرات التي يتعاطاها.





كان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من شرطة النجدة باستقبال مستشفى الفيوم العام، لمسن يدعى "علي. ص. ع"، 57 عاما، مقيم في دحدوره هدي وسط مدينة الفيوم مصاب بجرح قطعي في الرأس وكدمات بالوجه وتورم إثر تعدي نجله عليه، وتم تحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى.



