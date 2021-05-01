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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

السبت 01/مايو/2021 - 02:48 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
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يحل فريق مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على حساب كريستال بالاس، اليوم السبت 1 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية خلال الفترة الماضية على حساب توتنهام هوتسبير، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي في لندن.

ويحتاج فريق مانشستر سيتي لستة نقاط من أجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وعودتي مرة أخرى بعد حصد ليفربول اللقب في الموسم الماضي.

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