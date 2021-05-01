شاهد.. مسلسل "القاهرة كابول" | ملخص الحلقة الثامنة عشر

بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل"القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث كثيرة ويرصد "الفجر الفني" أبرزها..





خطبة الشيخ رمزي

خطب الشيخ رمزي أمير التنظيم الإرهابي مع أعضاء التنظيم بشأن التجهيز لإقامة ما يسمى بالدولة الإسلامية خلال وقت قريب.

تحول طارق كساب

تحول تام للشخصية الانتهازية للإعلامي البرستيج، عندما يظهر معاملة طيبة لابنه ويعطيه الاهتمام الكامل، بعدما كان ميالا إلى جده.









قرار طارق كساب

قرر طارق، البقاء في حي السيدة زينب، حيثما نشأ وتربى صغيرًا، لفترة طويلة، وذلك بحثًا عن موضوعات صحفية وإعلامية يقدمها في برنامجه "بتوقيت النيل".





إعلان الشيخ رمزي

يعلن الشيخ رمزي بأن يكون مرافقيه من المصريين فقط، ويجهزون بأحزمة ناسفة.

العميل السري

يقوم جهاز الأمن الوطني المصري بتجهيز عميل سري خاص لزرعه داخل صفوف التنظيم الإرهابي، للعمل على تفكيكه واعتقال عناصره.



