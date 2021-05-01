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المهدي سليمان يكشف مفاجأة بشأن خلافه مع إدارة بيراميدز

السبت 01/مايو/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن المهدي سليمان حارس مرمى نادي يبراميدز تقديمه اعتذار رسمي لإدارة النادي لما بدر منه خلال الفترة الماضية من تصريحات هجومية.

وقال المهدي في تصريحات لبرنامج الماتش "اعتذرت لإدارة بيراميدز على ما حدث في الفترة الماضية، الكبار هم الي بيعتذروا، اعتذرت عن الي حصل، وانا الي طلعت اعتذر على الهواء بنفسي من غير ما حد يطلب مني ده".

وتابع "بقالي 3 سنين مع بيراميدز ومفيش مشكلة واحدة حصلت، بيكون في ضغوط عليك بتخليك بتطلع برة شعورك، وان شاء الله الي جاي خير".

وأضاف المهدي "عاوز اخلص الموضوع ده، وكان في سوء تفاهم هو السبب، عندنا مباريات مهمة ومشوار طويل ان شاء الله الدنيا تبقى أحسن".

واختتم الحارس "المهندس ممدوح مفيش حاجة بيني وبينه وحشة حصلت، انا مش عاوز حد يكون زعلان مني".

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