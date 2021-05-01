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ضياء السيد: تألق عامر عامر منع البنك الأهلي من الفوز على سيراميكا كليوباترا
السبت 01/مايو/2021 - 03:10 ص
حسام مجدي
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أكد ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، أنه عمل على 3 أو 4 أشياء فقط مع الفريق.
وقال ضياء خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "عملت على 3 أو 4 أشياء فقط بالفريق، لكن أشكر هيثم شعبان لأنه ترك الفريق وهو جيد".
وأكمل: "البنك الأهلي قدم مباراة قوية وتألق عامر عامر منعهم من الفوز، يجب أن نتمكن من أدوات الفريق، هناك نواقص في بعض المراكز أحاول تعويضها بالمتوفر".
وأتم: "هناك مباراة ودية غدا للتعرف على باقي المجموعة التي لم تشارك، والمواجهة القادمة ستكون صعبة للغاية".
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