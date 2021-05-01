Advertisements
عاجل| اندلاع حريق هائل في الكيت كات.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء
السبت 01/مايو/2021 - 03:34 ص
إيمان عبد العاطي
Advertisements
اندلع حريق هائل منذ قليل داخل مخزن قطن، بمنطقة الكيت كات الكيت، شمالي محافظة الجيزة، وامتدت ألسنة اللهب إلى منزل مجاور له، مكون من طابقين، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.
وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن قطن بمنطقة الكيت كات، وامتدت النيران إلى منزل مجاور له.
ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.
وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المنازل المجاورة، وجار محاولات للسيطرة على الحريق.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements