Advertisements

عاجل| اندلاع حريق هائل في الكيت كات.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

السبت 01/مايو/2021 - 03:34 ص
حريق في الكيت كات
حريق في الكيت كات
إيمان عبد العاطي
Advertisements
اندلع حريق هائل منذ قليل داخل مخزن قطن، بمنطقة الكيت كات الكيت، شمالي محافظة الجيزة، وامتدت ألسنة اللهب إلى منزل مجاور له، مكون من طابقين، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن قطن بمنطقة الكيت كات، وامتدت النيران إلى منزل مجاور له.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المنازل المجاورة، وجار محاولات للسيطرة على الحريق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حريق الكيت كات حريق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

بشكل رسمي.. ريال مدريد يضم صفقة الماتادور

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| اندلاع حريق هائل في الكيت كات.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

توضيح عاجل من مستشار الرئيس للصحة بشأن أعراض سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 3 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يهدد مهاجم الأهلي بالاستبعاد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

موسيماني يُقرر عودة ثنائي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شاهد.. أديب يوجه رسالة إلى تركيا: "نفسي اللي بقوله يترجم"

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد من رامي رضوان بعد نقل سمير غانم وزوجته للمستشفى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - قرار ناري من الأهلي ضد لاعبيه بعد التعادل أمام الجونة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

حريق هائل في شقة بأحد الأبراج السكنية بالوراق

عاجل.. اندلاع حريق هائل في مصنع بأكتوبر

النيران بدأت في المخازن.. محاولات للسيطرة على حريق مستشفى خاص بفيصل

حريق هائل بقطعة أرض زراعية في أوسيم

6 سيارات إطفاء لإخماد نيران قطعة أرض زراعية بأوسيم (صور)

حريق هائل في مخزن سجاد ولعب أطفال بأبو النمرس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:38 م

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

عاجل.. ارتفاع جديد في وفيات وإصابات كورونا اليومية (بيان رسمي)

12:02 ص

عاجل.. مفاجأة سارة بشأن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز بعد وضعها على الأكسجين

12:14 ص

عاجل| اندلاع حريق هائل في الكيت كات.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

03:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى