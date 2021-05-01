عاجل| اندلاع حريق هائل في الكيت كات.. والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء

اندلع حريق هائل منذ قليل داخل مخزن قطن، بمنطقة الكيت كات الكيت، شمالي محافظة الجيزة، وامتدت ألسنة اللهب إلى منزل مجاور له، مكون من طابقين، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن قطن بمنطقة الكيت كات، وامتدت النيران إلى منزل مجاور له.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.



