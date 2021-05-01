مدير الحماية المدنية بالجيزة ينتقل إلى موقع حريق منزل بالكيت كات

انتقل اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، وعدد من القيادات الأمنية بالمديرية إلى موقع نشوب حريق بمنزل مكون من طابقين بمنطقة الكيت كات، للوقوف على ملابسات الحريق.





واندلع حريق هائل منذ قليل داخل مخزن قطن، بمنطقة الكيت كات الكيت، شمالي محافظة الجيزة، وامتدت ألسنة اللهب إلى منزل مجاور له، مكون من طابقين، وجار محاولات قوات الدفاع المدني بالجيزة للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن قطن بمنطقة الكيت كات، وامتدت النيران إلى منزل مجاور له.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.



