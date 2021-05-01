المعاينة: قطعة أرض سر اندلاع النيران داخل منزل بالكيت كات

كشفت معاينة قوات الحماية المدنية بالجيزة، عن ملابسات حريق اندلع داخل مخزن قطن بمنطقة الكيت كات، شمالي المحافظة، إذ تبين أن الحريق شب داخل المخزن الكائن بشارع مراد، خلف مسجد خالد بن الوليد، وامتدت النيران إلى قطعة أرض بها مخلفات، ما نتج عنه امتداد النيران إلى منزل مكون من طابقين.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن قطن بمنطقة الكيت كات، وامتدت النيران إلى منزل مجاور له.





ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.



