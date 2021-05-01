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المنزل تفحم بالكامل.. 10 سيارات تسيطر على حريق الكيت كات
السبت 01/مايو/2021 - 04:01 ص
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقًا اندلع داخل منزل مكون من طابقين بمنطقة الكيت كات، شمالي المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل مخزن قطن بمنطقة الكيت كات، وامتدت النيران إلى منزل مجاور له.
دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.
وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وتمكنت محاولات قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحريق.
معاينة قوات الحماية المدنية بالجيزة، أشارت إلى أن الحريق شب داخل المخزن الكائن بشارع مراد، خلف مسجد خالد بن الوليد، وامتدت النيران إلى قطعة أرض بها مخلفات، ما نتج عنه امتداد النيران إلى منزل مكون من طابقين.
ويجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق، وإعداد تقرير مفصل حول سبب تشوبه وتحديد نقطة البداية والنهاية، وحجم الخسائر الناجمة عن الحريق.
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