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يصوم يصوم ويفطر على الاهلي.. نجيب وقصة هدف في الموسم يكفي

السبت 01/مايو/2021 - 03:49 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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نجح محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، في تسجيل هدف التعادل لفريقه في شباك الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز، مساء أمس الجمعة.

ووصل محمد نجيب صاحب الـ38 عامًا، للهدف رقم 10 خلال مسيرته الكروية، خلال 292 مباراة، وهدفه الثاني مع نادي الجونة في 46 لقاء.

ويغيب محمد نجيب عن التهديف منذ فترة طويلة، سجل آخر أهدافه قبل 182 يوماً، بقميص نادي الجونة في نهاية الموسم الماضي.

ويكتفي نجيب بهدف واحد في الموسم، حيث كان أقصى عدد أهداف استطاع أن يسجله، كان في موسم 2009-2010، حيث سجل حينها هدفين في هذا الموسم.

الأهداف التي سجلها محمد نجيب خلال مسيرته:

موسم 2008-2009، هدف مع الشرطة
موسم 2009-2010، هدفين، مع الشرطة
موسم، 2010-2011، هدف، مع الأهلي
موسم 2011-2012 ، هدف، مع الأهلي
موسم 2013-2014، هدف، مع الأهلي
موسم 2014-2015، هدف، مع الأهلي
موسم 2016-2017، هدف، مع الأهلي
موسم 2019-2020، هدف، مع الجونة
موسم 2020-2021، هدف، مع الجونة

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