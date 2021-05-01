حملة لتطهير وتعقيم منطقة الزرايب بالبراجيل والمعتمدية

قاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم منطقة الزرايب بقرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم ومنطقة الزرايب بقرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة، بعد رفع كافه مخلفات القمامه وروث الحيوانات لما تسببه من روائح كريهه وأضرار جسيمة تساعد على أنتشار الفيروسات، وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بأتخاذ كافة الأجراءات الأحترازية لمكافحه فيروس كورونا المستجد.



