Advertisements
حملة لتطهير وتعقيم منطقة الزرايب بالبراجيل والمعتمدية
السبت 01/مايو/2021 - 04:00 ص
إسماعيل منطاوي
Advertisements
قاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم منطقة الزرايب بقرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم ومنطقة الزرايب بقرية المعتمدية بمركز ومدينة كرداسة، بعد رفع كافه مخلفات القمامه وروث الحيوانات لما تسببه من روائح كريهه وأضرار جسيمة تساعد على أنتشار الفيروسات، وذلك بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بأتخاذ كافة الأجراءات الأحترازية لمكافحه فيروس كورونا المستجد.
رافق نائب المحافظ أثناء متابعته للحملة لمناطق الزرايب بقريتي البراجيل والمعتمدية بنطاق مدينتي أوسيم وكرداسة الدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز ومدينة أوسيم ومسؤلي الطب البيطري بمدينتي أوسيم وكرداسة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements