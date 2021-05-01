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زواج يوسف عثمان وكشف هوية ريم البارودي .. أبرز أحداث الحلقة 19 من "كله بالحب"

السبت 01/مايو/2021 - 07:40 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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عرضت منذ ساعات الحلقة التاسعة عشر من مسلسل 'كله بالحب' بطولة النجمة زينة.

وبدأت الحلقة بمشاجرة نشبت بين مصطفى درويش 'كراكيبوا' وزوجته نور قدري 'شهد ' بعدما علم أنها ذهبت إلى سامر المصري 'صبحي المحامي' وأخبرته بأن كراكيبو متفق مع أحمد السعدني والذي يقوم بدور دكتور طارق على خطة معينة للتخلص من شقيقتها صابرين 'إلهام'.

وتوالت الأحداث وتزوج يوسف عثمان 'شربيني' من حبيبته تمارا ، وكشف صبحي أن ريم البارودي 'كاريمان' ليست شقيقة طارق كما يدعى الثنائي ، وذلك بعدما علم ذلك عندما دعته كاريمان لمنزلها للتقرب منه وخلال وجوده معها علم أنها ليست شقيقة طارق بعد رؤيته سفرها.

وطلب طارق من كريمان أن تترك الفيلا بسبب توتر العلاقة بينه وبين زينة 'دهب' بسبب وجودها ، وبعد تركها الفيلا ، ذهب إليها لمساعدته في حل مشكلته مع إلهام ، لتخبره بخطة جديدة وهي إجهاض حملها، وبهذه الطريقة لن تتمكن إلهام من استعادة الفيلا التي نصب عليها فيها، وهذا ما دفع طارق للتوجه لأحد الأطباء ليسأله عن الإجهاض بواسطة الحبوب.


تدور أحداث المسلسل في درما اجتماعية، حول العلاقات الأسرية والزوجية، والخلافات التي تحدث فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى فشل العلاقة بين الطرفين.

شارك الفنانة زينة في بطولة العمل، أحمد السعدني، صابرين، ريم البارودي، يوسف عثمان، ومن إخراج عصام عبدالحميد.

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