موعد برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني

يترقب عشاق برشلونة الإسباني مباراة فريقهم المقبلة أمام فالنسيا وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون في الدوري الإسباني.





ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 71 نقطة, حيث فاز في 22 مباراة وتعادل في خمس مباريات وخسر في ستة مباريات بينما يحتل فالنسيا المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة, حيث فاز في ثمانية مباريات وتعادل في 12 مباراة وخسر 13 مباراة.





ومن المقرر أن يستضيف فالنسيا نظيره برشلونة يوم الأحد 2 مايو 2021 على أرضية ملعب ميستايا وكان برشلونة تلقى هزيمة على يد غرناطة بهدفين لهدف في الجولة الماضية ليتجمد رصيده عند النقطة 71 في المركز الثالث متساويًا مع ريال مدريد بنفس الرصيد بينما استمر الفارق بينه وبين المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق نقطتين.





وستقوم قناة bein sport hd1 ببث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت السعودية.



