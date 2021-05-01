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شاهد.. مسلسل ،"كوفيد25"| ملخص الحلقة الثالثة

السبت 01/مايو/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل"القاهرة كابول"، بمفاجآت وأحداث كثيرة، وإليك أبرز أحداث الحلقة..

إشعال النيران في فندق بلال
جاءت العدوى لأغلب السكان التي تواجدوا في الفندق، الذي يقيم فيه بلال وحسن، قاموا بإشعال النيران فيه.

ياسين يطلب من ركاب الطائرة تغطيهم عينهم
طلب ياسين في الطائرة من الركاب أن يغطوا أعينهم، حتى لا ينتقل بينهم الفيروس، فسخروا منه .

إصابة أحد ركاب الطائرة
تم إصابة فرد من ركاب الطائرة، عندما ذهبت المضيفة لهذا الراكب حذرها ياسين من ان تنظر في عينه، لكنها رفضت .

إنتحار مضيفة طائرة ياسين
عندنا رفضت المضيفة سماع أوامر ياسين، تمت إصابتها، وانتحرت، فوقف "ياسين" وسط الطائرة وطلب من الكل تغطية عيونهم.

شروق تكتشف ما وراء الفيرس 
-اكتشفت "شروق" أن شركة الأدوية التي تعمل، اشتركت في   تصنيع الفيروس من خلال الأبحاث التي يقومون بها، وعندما قالت لصديقتها نهال تم حبسهم في الشركة.


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