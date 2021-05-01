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3 مباريات قوية في انتظار الأهلي

السبت 01/مايو/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدة مواجهات نارية في 3 بطولات مختلفة خلال شهر مايو المقبل، وذلك بعد الإعلان عن نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحديد اتحاد الكرة مواعيد مباريات بطولة الدوري المصري مؤخرا.

وسيواجه فريق الأهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم 10 مايو الجاري في مباراة هامة للفريقين ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري العام.

أما ثاني المواجهات القوية للأهلي في الشهر الحالي ستكون أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وذلك أحد يومي 14 أو 15 مايو على ملعب ستاد القاهرة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي بعدها فريق الأهلي مع نظيره فريق وادي دجلة في الدوري العام، قبل أن يطير إلى جوهانسبرج لملاقاة صن داونز في لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 مايو.

وبعد ذلك يعود الأهلي إلى القاهرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري العام، قبل أن يطير إلى قطر مُجددً لمواجهة نهضة بركان المغربي في لقاء السوبر الإفريقي يوم 28 مايو.

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