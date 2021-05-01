باريس يكشف حجم إصابة مبابي

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حجم الإصابة التي يعاني منها نجمه الشاب كيليان مبابي والتي تعرض لها اللاعب مؤخرًا.





وأكد النادي الفرنسي في بيان رسمي أن كيليان مبابي يعاني من إنكماش في ربلة الساق اليمنى، مما سيبعده عن لقاء لانس المقبل.





وأوضح البيان أن خوان بيرنات لاعب الفريق يواصل عملية التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، بينما خضع ألكسندر لوتيلييه، لعملية جراحية ناجاحة، بعد اصابته بكسر في إصبع يده اليمنى، وتقدر مرحلة تعافيه بنحو 4 أسابيع.





ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة لانس، غدًا السبت، في إطار الجولة 35 من عمر الدوري الفرنسي.



