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عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

السبت 01/مايو/2021 - 05:27 ص
حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
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قال مصدر أمني إن بلاغًا وصل لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة "مارمينا والملاك سوريال" بتصاعد أدخنة من نوافذ الكنيسة.

على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص أن الكنيسة المشار إليها خالية من أي من المترددين سوى بعض العاملين بها، وأن المبنى مكون من أربع طوابق وحدوث إشتعال بالطابقين الثالث والرابع.

وأوضح المصدر، أن سبب الحريق حدوث خلل في التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالدور الثالث، ما أدى إلى اندلاع الحريق وامتداده للدور الرابع.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع إمتداده ولم تقع أية وفيات وحدوث بعض الإختناقات بين العاملين المتواجدين بالكنيسة أثناء نشوب الحريق، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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