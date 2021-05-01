عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

قال مصدر أمني إن بلاغًا وصل لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين كنيسة "مارمينا والملاك سوريال" بتصاعد أدخنة من نوافذ الكنيسة.





على الفور إنتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إلى محل البلاغ، وتبين من الفحص أن الكنيسة المشار إليها خالية من أي من المترددين سوى بعض العاملين بها، وأن المبنى مكون من أربع طوابق وحدوث إشتعال بالطابقين الثالث والرابع.





وأوضح المصدر، أن سبب الحريق حدوث خلل في التوصيلات الكهربائية بالسقف المعلق بالدور الثالث، ما أدى إلى اندلاع الحريق وامتداده للدور الرابع.



